Cuneo: in corso la trasformazione della soglia scolastica della primaria don Miraglio

Sono già cominciati in frazione Borgo San Giuseppe a Cuneo i lavori di un nuovo intervento che rientra nel progetto “scuole al centro”: è la volta della ridefinizione dello spazio pubblico davanti alla Scuola primaria Don F. Miraglio e nelle vie San Cristoforo e Giubergia.

L’obiettivo di questo cantiere, come già per le altre scuole sull’altopiano, è migliorare le condizioni di sicurezza dello spazio “fronte scuola”, frequentato dalle bambine e dai bambini della scuola primaria, moderando la velocità di transito delle auto e migliorando gli attraversamenti pedonali e l’accessibilità ciclabile.

Sono già stati completati gli interventi di scuole al centro a Donatello, in via Sobrero e davanti all’Asilo nido di Via Silvio Pellico. Una piazza scolastica sarà realizzata anche davanti al nuovo plesso scolastico in costruzione in via Rocca Dè Baldi.

I lavori in via Giubergia hanno già portato all’ampiamento e all’asfaltatura del marciapiede ciclopedonale, con l’interramento della linea aerea dell’illuminazione pubblica e la posa di cavidotti per la fibra ottica. Si sta procedendo con il ridisegno di zone pedonali più ampie e colorate in Via San Cristoforo, servite da una nuova pista ciclopedonale. Il passo successivo sarà l’asfaltatura dell’intera via Giubergia e dell’incrocio con Via San Cristoforo. Verranno quindi posti i dissuasori, colorate le aree pedonali e allestito l’arredo urbano entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

Riguarda invece più specificatamente la mobilità ciclabile il secondo intervento in corso a Borgo San Giuseppe: interessa il percorso che va da via del Borgo Gesso, prosegue in via Bisalta e via Spinetta, si immette in via Vecchia Ferrovia per collegare sia l’Altipiano alla frazione, che la frazione al nuovo plesso scolastico di Oltregesso e a SportArea.

I lavori porteranno diverse novità: l’attraversamento ciclabile di via del Borgo Gesso, illuminato in modo dedicato e protetto da uno spartitraffico, la nuova rotonda sormontabile in via Bisalta, le corsie ciclabili tracciate in Via Spinetta, via Borney e via Rocca de Baldi".

Gli interventi di moderazione della velocità, con la realizzazione di due piazze traversanti rialzate, saranno attuati dopo Ferragosto in Via Vecchia Ferrovia, in corrispondenza di Via Borney e di Via Rocca Dè Baldi. Per effettuare i lavori sarà necessaria la chiusura della via, prevista nei giorni tra il 19 e il 21 agosto.

“Questi interventi volti a ridisegnare lo spazio davanti alle scuole a Borgo San Giuseppe – spiega l’assessore Luca Pellegrino – sono realizzati per rendere più sicure, con meno inquinamento e maggiore fruibilità le aree utilizzate dalle nostre bambine e bambini quando vanno a scuola. Così garantiamo loro più tranquillità nei loro momenti di socialità e al tempo stesso diamo loro la possibilità di muoversi in autonomia e in sicurezza. Le piazze scolastiche, oltre a essere funzionali, riqualificano le strade interessate.

Quanto all’intervento di completamento della rete ciclabile, che interessa in modo più esteso tutta la frazione e il collegamento verso Cuneo, porterà al collegamento di tratti ciclabili esistenti in un percorso continuo, e risponderà così a un bisogno dei ciclisti che si muovono quotidianamente in bici, ma anche a chi nel tempo libero scopre il territorio con la bicicletta. Con i lavori di potenziamento della rete ciclabile si accompagnano gli interventi di moderazione della velocità delle auto che – come ci hanno chiesto i frazionisti – consolideranno la Zona 30 frazionale, istituita anni fa”.