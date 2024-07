Sotto i raggi del sole com’è bello sognare il Festival Bra’s

Con lo sfondo della spiaggia alassina e del mare turchese della Riviera, l’appuntamento del 28 luglio ha riunito giornalisti, istituzioni e chef stellati in un’anteprima prelibata e conviviale che ben rappresenta lo spirito di BRA’S e i rapporti fra Alassio ed il territorio Cuneese.

Alla conferenza stampa, addolcita dagli imperdibili Baci di Alassio, gentilmente offerti dalla Pasticceria Balzola, ha partecipato anche il primo cittadino della Perla di Ponente Marco Melgrati che ha portato il proprio saluto agli amici giunti dalla città della Zizzola: "Per noi è un piacere e un orgoglio ospitare la città di Bra in questo ideale gemellaggio. Siamo felici che sia stata scelta la nosta città per promuovere BRA’S, in attesa di partecipare a settembre al festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra".

Alassio e il Cuneese sono legate da sempre da rapporti commerciali sulla “Via del sale” e da una solida amicizia costruita sul turismo, sulla vicinanza culturale e sui rapporti gastronomici.

"Alassio e Bra hanno uno storico rapporto di amicizia che oggi si rinsalda nel segno delle eccellenze del nostro territorio", ha chiosato l’Assessore braidese Luciano Messa aggiungendo: "Siamo orgogliosi dei nostri straordinari prodotti è un onore poterli condividere con Alassio per celebrare insieme il grande valore della cucina tradizionale e delle materie prime di qualità".

In un clima di grande vicinanza tra le comunità di Bra e Alassio, nel momento clou della giornata lo Chef stellato Ivano Ricchebono è stato incoronato dal collega Massimo Camia e dal direttore dell'Ascom Bra Luigi Barbero primo Chef Ambassador di BRA’S.

Ricchebono chef del The Cook* di Genova, ha deliziato i presenti con proposte ricercate e strepitose. Fra mini tacos di salsiccia e pesto genovese, cappuccino al nero di seppia e riccio di mare, e risotto con salsiccia di Bra, toma e tartufo nero estivo, lo Chef ha presentato una selezione di abbinamenti sorprendenti e preparazioni sofisticate in un armonioso connubio di terra e di mare — che ben descrive l’eccezionale la versatilità del prodotto di punta di BRA’S.

Particolarmente gradita è stata la partecipazione di tanti ospiti illustri di istituzioni e ristoratori, a partire dal presidente delle Camere di Commercio delle Riviere Liguri Enrico Lupi, grande conoscitore ed estimatore della Salsiccia di Bra, ma anche del formaggio, del riso e del pane.

Al suo fianco anche il Vicesindaco e Assessore Turismo Angelo Galtieri, il Presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini e il direttore Gesco Igor Colombi.

Presenti Carlo Maria Balzola, Presidente Fipe Confcommercio di Alassio e ristoratori alassini fra cui Barbara Porzio de “Il Gabbiano” e Alberto Riva de “Il Carlina al Mare “— Ambasciatore del Canavese nel Nord America e presidente di Alma Srl in Italia, società di rappresentanza dell’Osteria Carlina al Mare.

Durante l’evento, si è parlato anche di una futura, interessante collaborazione fra i ristoratori di Alassio e BRA’S, proprio per celebrare le eccellenze braidesi nei ristoranti più importanti della città del Muretto. Eccellenze già spesso proposte nei locali più celebri, che con l’eco di BRA’S si prospettano sempre più richieste e apprezzate.

Conclusioni affidate al direttore di Ascom Bra, nella duplice veste di direttore del Consorzio di tutela e valorizzazione Salsiccia di Bra, Luigi Barbero: "Ho sempre amato questo ruolo e la missione di valorizzare l’impegno per la tradizione artigianale dei macellai di Bra. È un orgoglio che questo prestigio venga condiviso con la Perla del Ponente, e che questo evento ambizioso, per la prima volta presentato anche in Liguria, stia diventando sempre più importante e conosciuto".

Dopo la città ligure BRA’S si presenterà con il suo carico di eccellenze nel tempio della cucina piemontese “Del Cambio”, martedì 3 settembre e nella casa dello chef più stellato d’Italia al Mudec di Enrico Bartolini venerdì 13 settembre, prima della grande edizione del festival, in programma, a Bra, dal 19 al 22 settembre.

Info su www.brasfestival.it e su www.turismoinbra.it