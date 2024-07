Il Comune di Valdieri conferisce la cittadinanza onoraria al Principe Emanuele Filiberto di Savoia

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia in visita a Valdieri: sarà conferita la cittadinanza onoraria

Il Comune di Valdieri annunciare che il Principe sarà in visita ufficiale nella comunità domenica 22 e lunedì 23 settembre 2024. In occasione della visita, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale gli conferiranno la cittadinanza onoraria, un riconoscimento speciale per il suo impegno e il suo legame storico e la dedizione al territorio.