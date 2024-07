New York Times: Khamenei ha ordinato di colpire direttamente Israele

(Adnkronos) - L'ayatollah Ali Khamenei avrebbe dato l'ordine di colpire direttamente Israele, come rappresaglia per l'uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo rivela il New York Times, che cita tre funzionari iraniani informati sull'ordine, tra cui due membri dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui la disposizione di Khamenei sarebbe arrivata durante una riunione d'emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano stamattina.