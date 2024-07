Roma, incidente viale Regina Elena: le due 20enni sono state travolte sul marciapiede

(Adnkronos) - Erano sul marciapiede e non a bordo del motorino le due ragazze rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto ieri intorno alle 16 in viale Regina Elena a Roma. Le due 20enni si erano appena incontrate all’uscita della metro e una delle due aveva appena accostato lo scooter sul ciglio della strada, quando sono state travolte da un'Alfa Romeo 147 alla cui guida c’era un 50enne, portato poi al San Giovanni per accertamenti. Le due ragazze sono state ricoverate in codice rosso all'Umberto I con fratture multiple. La dinamica è stata appurata in seguito agli accertamenti condotti dal II Gruppo Sapienza della Polizia Locale che indaga sull'incidente.