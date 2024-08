I volontari del gruppo ‘Bici da montagna di Paesana’ riqualificano il percorso per frazione Agliasco

Un gruppo ‘Bici da montagna di Paesana’ formato da appassionati di mountain bike, guidati dal presidente Paolo Cotti, ha svolto nei giorni scorsi un’importante opera di manutenzione del sentiero che collega Paesana ad Agliasco, in prossimità della borgata ‘Marchetti delle Losasse’.

L’iniziativa, nata dalla volontà di rendere più agevole e sicuro l’accesso alla zona per tutti gli amanti della natura, ha un significato ancora più speciale in vista del grande evento musicale che si terrà il 4 agosto. Il concerto di Diodato, infatti, richiamerà numerosi visitatori da tutta la regione, e il sentiero riqualificato sarà un percorso privilegiato per raggiungere il grande pianoro con vista sul Monviso, nella frazione Agliasco di Paesana.

I volontari si sono adoperati per ripulire il tracciato e rimuovere eventuali ostacoli. Un impegno che va oltre la semplice manutenzione, rappresentando un gesto di valorizzazione del territorio e di promozione di un turismo sostenibile.

"Siamo felici di aver contribuito a rendere più fruibile questo angolo di Paradiso - ha commentato Paolo Cotti. - Il nostro obiettivo è quello di creare sempre più opportunità per vivere la montagna in modo responsabile e rispettoso dell'ambiente".