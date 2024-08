Come già avvenuto negli scorsi mesi per il rione Sant'Anna, il sindaco Luca Robaldo, unitamente all'amministrazione comunale, incontrerà insieme alla Comandante dei Carabinieri, Francesca Borelli, i cittadini e residenti di via Tiro a Segno e zone limitrofe per fare il punto sulla situazione furti nella zona.

L'incontro si terrà martedì 6 agosto alle 20.45 nel salone parrocchiale chiesa Sacro Cuore Immacolato di Maria, via Cuneo.