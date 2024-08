Racconigi Cycling Team: domenica lunga trasferta in Friuli per il Giro della Provincia di Pordenone

Una lunga trasferta in terra friulana attende il Racconigi Cycling Team, che domenica 4 agosto andrà a caccia di gloria nell’edizione numero 29 del “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Ligido Zilli Stella di Bronzo CONI”, gara open in programma sulle strade del comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone.

Il team manager Claudio Vassallo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla Vassallo e di Antonio Vassallo, guiderà dall’ammiraglia la talentuosa atleta colombiana Mariana Burgos Gonzalez, la dominatrice del “Gran Premio Team 9 San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO) Arianna Giordani, l’under primo anno Asia Rabbia e le junior all’esordio nella categoria: Dalia Buzzi, Sofia Cabri e Silvia Ricciardi.



108 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade di un circuito rinnovato, ma che si adatta come sempre alle ‘ruote veloci’ del gruppo.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 presso il Municipio di Valvasone Arzene, in Piazza Mercato. Alle ore 9:35 è prevista la partenza ufficiosa, mentre il Km 0, con il via ufficiale alle ostilità (ore 9:45), è collocato in via del Mattino, dove è installato anche il portale d’arrivo. Il circuito di gara, che tocca le località di Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda, è lungo 13,5 chilometri e dovrà essere ripetuto per 7 volte.

Il “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Ligido Zilli Stella di Bronzo CONI” è anche valido come seconda e penultima prova della terza edizione della “Challenge Open Femminile Friuli Venezia Giulia - Trofeo Morfeo Gadget”, promossa dall’A.C.D. Valvasone, dall’A.S.D. Unione Ciclisti Sandanielesi e dall’A.S.D. Gruppo Sportivo Ciclismo Buttrio.

La prima prova, la “Giornata Rosa in Friuli - Trofeo Comune di Buttrio - Medaglia d’Oro L. Mittone”, è andata in scena domenica 24 marzo a Buttrio (UD), mentre la terza ed ultima tappa, la “Coppa Città di San Daniele Rosa”, sarà organizzata domenica 29 settembre a San Daniele del Friuli (UD). Alla challenge possono partecipare tutte le atlete appartenenti alla categoria open (elite e junior) e la graduatoria finale verrà stilata in base alla somma dei punteggi conquistati dalle prime 10 atlete classificate in ognuna delle tre gare.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - MEMORIAL LIGIDO ZILLI STELLA DI BRONZO CONI” A VALVASONE ARZENE (PN):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo