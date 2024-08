Parigi 2024, Carini abbandona match contro Khelifi

(Adnkronos) - Angela Carini abbandona il match di boxe contro l'algerina Imane Khelifi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sfida di oggi 1 agosto, valida per la categoria -66 kg, dura pochi secondi. L'azzurra, dopo un paio di scambi, torna al proprio angolo per farsi sistemare il caschetto. Vengono scambiati pochi colpi, Carini torna di nuovo nel proprio corner e si ritira.

Il match è stato preceduto da discussioni e polemiche legate alla presenza dell'atleta africana in una competizione femminile. Khelif lo scorso anno è stata esclusa dai Mondiali, organizzati dall'International Boxing Association, per i livelli elevati di testosterone. Il Cio, che non riconosce l'IBA, ha reso noto che tutte le atlete iscritte ai Giochi rispettano i requisiti.