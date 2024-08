Parigi 2024, Italia in finale fioretto femminile: medaglia sicura

(Adnkronos) - L'Italia in finale di fioretto femminile a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre - Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo - in semifinale battono il Giappone per 45-39. Stasera, alle 20.30, Italia in pedana per la finale contro gli Stati Uniti. Le azzurre si assicurano quindi almeno la medaglia d'argento.