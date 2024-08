Parigi 2024, Meloni ha incontrato la pugile Angela Carini

(Adnkronos) - A quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Parigi la pugile Angela Carini, che ha abbandonato il match contro l'algerina Imane Khelif, squalificata ai mondiali per i livelli troppo alti di testosterone ma ammessa alle Olimpiadi.

Il colloquio tra la presidente del Consiglio e l'azzurra che è stata accompagnata dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è tenuto nell'impianto del judo dove la Meloni ha seguito la sfida per l'oro della Bellandi.

"Non era una gara ad armi pari". Così la presidente del Consiglio, in visita a Casa Italia a Parigi, si era espressa sul match in cui Angela Carini si è ritirata. "Su questa materia non sono d'accordo da anni con il Cio. Non ero d'accordo con la scelta del 2021, non sono d'accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash... Ritirata? Mi dispiace ancora di più questa non era una gara ad armi pari", aveva detto ancora Meloni.

"Nel 2021, quando il Cio cambiò il regolamento su questa materia, noi presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che questo poteva avere, perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina la gara in partenza non sembra equa. C'erano anche profili legati alla sicurezza e penso che bisogna anche fare attenzione nel tentativo di non discriminare, a discriminare, perché sono anni che tento di spiegare che alcune tesi portate all'estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne", aveva sottolineato la premier.