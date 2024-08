Bra, area verde "Falcone e Borsellino": portata via la targhetta di Slow Food posta a ricordo delle vittime di mafia

Nel dicembre 2022 Slow Food Bra, in accordo col Comune, donò alla collettività braidese una pianta che venne messa a dimora nell'area verde dedicata a "Falcone e Borsellino", i due simboli di lotta alla mafia che hanno pagato con la loro vita questo impegno. Durante l'inaugurazione, venne posta una targa che non solo voleva ricordare chi ha donato questa pianta, ma anche la motivazione: "In memoria di G. Falcone e P. Borsellino, delle loro scorte e di tutte le vittime di mafia".

Oggi, venerdì 2 agosto – segnala il direttivo dell’associazione –, il presidente di Slow Food Bra Gianni Milanesio, recatosi a innaffiare la pianta, ha scoperto che la targhetta è stata asportata, mentre le altre sono tutte integre.

Inevitabile purtroppo il sospetto sul fatto che possa trattarsi di un atto deliberato di vandalismo, ipotesi che ovviamente non ci si augura. I componenti del Comitato direttivo sono però concordi rispetto alla decisione di rifare la targhetta e rimetterla al suo posto nei tempi più rapidi.