E’ stato prontamente spento l’incendio di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, in via Prati ad Alba, in zona Piana Biglini, nei pressi dell’Hotel Medea.

L’allarme è scattato alle ore 14.20. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco partita dal locale distaccamento e che ha presto avuto ragione del rogo che si era allargato su campo di grano trebbiato qualche settimana.

Non risulta chiara al momento la possibile causa dell’incendio.