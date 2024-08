Parigi 2024: Sara Curtis pronta per i 50 stile libero

Sta per scoccare il momento dei 50 stile libero, per la saviglianese Sara Curtis, a Parigi 2024. Una gara attesa e sognata, che tra poche ore diventerà un'esperienza reale, da vivere fino in fondo senza precludersi alcun obiettivo.

Sara ha conquistato il pass per le Olimpiadi agli Assoluti primaverili di Riccione, facendo registrare anche il nuovo primato italiano della distanza (24"56).

Domani (3 agosto), a partire dalle 11, sono in programma le batterie di qualificazione. In serata l'eventuale appuntamento con le semifinali mentre domenica, dalle 18.30, scatterà la finale.

L'allieva di Thomas Maggiora ha debuttato ai Giochi sabato scorso, conquistando la finale con le compagne della staffetta 4x100 sl femminile.