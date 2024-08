Tensioni in Medio Oriente, anche Ita cancella i voli per Tel Aviv

(Adnkronos) -

Tensioni crescenti in Medio Oriente, dove è alto lo scontro dopo l'uccisione del leader di Hamas Haniyeh e il comandante di Hezbollah Shukr, e le compagnie aeree corrono ai ripari cancellando i voli verso Israele anche a causa delle chiusure degli spazi aerei. Tra loro Ita, che cancella i voli per Tel Aviv da venerdì sera (il volo 810 delle 22:50 è stato cancellato) e a seguire nei prossimi giorni. Risulterebbero, a quanto apprende l'AdnKronos, cancellati sia i voli Ita per Tel Aviv di venerdì 2 agosto sia i voli di sabato 3 agosto. Continuerà a volare sulla destinazione solo la compagnia di bandiera israeliana El Al. Tutti gli altri voli - apprende l’Adnkronos - non dovrebbero avere il permesso di volare. Sebbene non ci siano "informazioni completamente aggiornate, al 99% i voli Ita per Tel Aviv dei prossimi giorni non dovrebbero esserci", si risponde dal servizio informazioni di Aeroporti di Roma.

Anche il gruppo Lufthansa, che comprende Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings, ha cancellato tutti i suoi voli da e per Israele fino all'8 agosto. Già mercoledì sera, la compagnia aerea tedesca aveva cancellato, per motivi di sicurezza, un volo da Cipro a Tel Aviv. L'aereo A321 aveva volato da Monaco a Larnaca, a Cipro, per uno scalo, e da lì avrebbe dovuto proseguire per Israele con un nuovo equipaggio, secondo un portavoce della compagnia. Il volo è stato però cancellato perché l’Iran nel frattempo aveva annunciato la chiusura temporanea del suo spazio aereo nelle prime ore di stamattina. Un altro volo, operato dalla compagnia del gruppo Austrian, ha dovuto dirottare su Sofia.

Così anche le compagnie aeree statunitensi United Airlines e Delta Air Lines, insieme a British Airways, che hanno temporaneamente sospeso i loro voli per Israele in mezzo alle crescenti tensioni nella regione, ha riferito la tv israeliana Kan. Delta ha affermato che i suoi voli saranno sospesi fino a venerdì, "a causa del conflitto in corso nella regione", mentre United non ha specificato le date.

Entrambe le compagnie aeree, che operano rotte di volo tra New York e Tel Aviv, hanno affermato che stanno monitorando da vicino la situazione della sicurezza per determinare i prossimi passi. Kan ha anche riferito che i voli di giovedì mattina da Monaco a Tel Aviv della compagnia tedesca Lufthansa, insieme ai voli Vienna-Tel Aviv di Austrian Airlines, sono stati dirottati su Cipro e Bulgaria. Anche Air India ha quindi rinunciato a tutti i prossimi voli mentre FlyDubai ha cancellato solo alcuni dei voli previsti.