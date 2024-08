Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini oro nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini medaglia d'oro nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre battono in finale Mirra Andreeva e Diana Shnaider, russe presenti ai Giochi come atlete indipendenti, per 1-6, 6-2, 10-7 . E' il primo oro del tennis azzurro nella storia dei Giochi, il settimo della spedizione azzurra a Parigi, dove l'Italia ha conquistato sinora 21 medaglie: 7 ori, 9 argenti, 5 bronzi.

Il match

Le azzurre faticano a ingranare, il servizio di Errani balbetta nel quarto game e arriva il break: russe avanti 3-1. Le traiettorie mancine di Shnaider creano problemi alla coppia italiana e in particolare a Paolini, che ritrova il ritmo e annulla due pesantissime palle break nel sesto game (2-4). Sotto 2-5, Errani rientra negli spogliatoi per un trattamento medico. L'azzurra torna in campo dopo la pausa e si presenta al servizio: 0-40, alle russe basta la prima chance per chiudere il set per 6-2.

La coppia tricolore comincia bene il secondo set: break immediato, allungo e Italia avanti (2-0). Le azzurre hanno altre 3 palle break per ipotecare il parziale, ma non riescono a scappare (1-2). L'allungo è solo rinviato, Shnaider al servizio va in tilt e la fuga è servita: Paolini e Errani avanti 4-1 con 2 break di vantaggio. Il team italiano ha il pieno controllo del gioco, Andreeva sparacchia il rovescio in rete e cede ancora il servizio: 6-1, si va al super tie-break per decidere il terzo set e assegnare l'oro.

Le azzurre partono forte (2-0), ma non scappano (2-2). Errani e Paolini rimettono la freccia (4-2) e allungano (7-3) prima del parziale recupero russo (7-5). Il punto dell'8-5 è da brividi: Errani apre con un servizio da sotto, Shnaider recupera tutto prima della chiusura azzurra. Il traguardo sembra vicino, ma arrivano 2 errori (8-7) che rimettono tutto in discussione. Paolini ha a disposizione 2 servizi. Errani fa muro a rete, Shnaider sbaglia: 9-7. Andreeva sbaglia, 10-0: Paolini e Errani medaglia d'oro.

(Gro/Adnkronos)