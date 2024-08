Tenda Bis, dal commissario Prisco una nuova data: "Tunnel collaudato e agibile entro il 15 dicembre" [FOTOGALLERY]

Fine lavori entro il 15 novembre, poi un mese per i necessari collaudi di modo da arrivare al 15 dicembre col tunnel finalmente agibile. Sono le date che l’ingegner Nicola Prisco, dirigente dell’Anas che nel gennaio 2021 venne nominato dall’allora Governo Conte come commissario straordinario per il Tenda Bis, ha indicato quali nuovi termini per l’ultimazione e la messa in funzione della galleria di collegamento con la Francia, oggi ancora in cantiere dopo un’attesa di anni e il passaggio della tempesta Alex.

L’ennesimo cronoprogramma è quello formalizzato nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, in occasione della seduta della Giunta regionale che il governatore Alberto Cirio ha voluto tenere in forma itinerante a Limone Piemonte, seguita da un sopralluogo al cantiere che vede al lavoro gli operai della società Edilmaco.

A chi chiede a Cirio se sia ancora possibile fidarsi, stanti i continui rinvii e le oggettive difficoltà del cantiere, in particolare all'uscita sul lato francese, dove è stato necessario ridisegnare il progetto, il presidente della Regione non può che ammettere che l'unico ruolo che può esercitare l'ente che rappresenta è quello politico/istituzionale. "Non posso che credere a quello che mi dice Anas, unica referente nei rapporti con l'impresa. Terremo gli occhi aperti e vigileremo", ha garantito, evidenziando che il mese di agosto potrebbe aggiungere una difficoltà: la sospensione delle attività del cantiere almeno per una settimana, causa ferie degli operai.

"Stiamo cercando di capire - ha detto Cirio - se questa cosa si potrà evitare in qualche modo, fermo restando che le ferie sono un diritto. Ma una settimana di stop è troppo in questa fase".

Proprio con riguardo ai lavori, e in particolare alla possibilità che il tunnel venga utilizzato a partire da quella data col doppio senso di marcia, il presidente Cirio e i suoi assessori hanno presentato oggi le risultanze di uno studio che la Regione ha commissionato al Politecnico di Torino. L’indagine, stante una serie di limitazioni con riguardo a velocità, distanze e misure di sicurezza, si esprime positivamente circa la possibilità di coniugare il proseguimento del cantiere con l’apertura della canna col doppio senso di marcia, ovviamente limitatamente a un traffico leggero, esclusivamente veicolare.

"Lo studio attesta che è possibile fare coesistere l’area di cantiere con un traffico a doppio senso di marcia – ha detto qui Cirio, insieme alla vice Elena Chiorino, all'assessore alla Montagna Marco Gallo –, e questo almeno sino a quando non sarà completa anche la seconda canna".

Una volta che la Regione avrà lo studio in mano lo presenterà al Governo e si vedrà se tale deroga verrà accettata.

Dalla Giunta regionale è intanto arrivato un impegno con riguardo ai ristori al territorio. "La Regione – ha spiegato il governatore Cirio – ha pagato di tasca propria 3 milioni di euro per le navette della neve. Anas ce ne darà una parte e noi li restituiremo tramite bonus per i ritardi dei cantieri, come previsto dalla legge".