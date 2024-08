Iniziati gli interventi di bitumatura di via Cottolengo che si svolgeranno a partire da oggi, lunedì 5 agosto e fino a giovedì 7.

I residenti / utilizzatori di autorimesse di via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, via Alessandria e via Meridiana, potranno transitare nella Zona a Traffico Limitato di Breo da piazza San Pietro a piazza Santa Maria Maggiore.