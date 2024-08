“Varaita Insieme” lancia il laboratorio ludico-ricreativo gratuito “La Pontechianale dei ragazzi”

Martedì 6 agosto 2024 dalle ore 14.30 alle 17, nella piazza del Municipio a Pontechianale (frazione Maddalena 1), si terrà il laboratorio ludico-ricreativo dal titolo “Varaita Insieme: la Pontechianale dei ragazzi”. L’appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e prevede diverse attività di intrattenimento e aggregazione. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Caracol, nell’ambito del progetto “Varaita Insieme”, ed è dedicata ai giovani tra i 12 e i 19 anni, residenti o villeggianti in Valle Varaita. Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 347/9727717 (Andrea Giordano) e 333/5003897 (Maria Costamagna) o scrivere a generazionimonviso@caracolcoop.com.

“Questa nuova iniziativa estiva, proposta dalla cooperativa Caracol per il progetto Varaita Insieme, continua il percorso già avviato di coinvolgimento e intrattenimento dei più giovani – spiegano i rappresentanti del progetto Varaita Insieme -. Giochi di conoscenza, competizioni a squadre e attività ludiche intratterranno i partecipanti e offriranno preziose occasioni per conoscersi meglio e creare legami significativi. L’appuntamento rappresenta anche un’opportunità per promuovere le iniziative locali, incoraggiare lo spirito di squadra e la cooperazione, favorendo valori come l’amicizia e il rispetto reciproco, e sensibilizzare i giovani sull’importanza della partecipazione attiva nella comunità”.

“Varaita Insieme” ha ottenuto un finanziamento sul bando NextGenerationEU dell’Unione Europea, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.