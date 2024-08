Decreto Infrastrutture, Bergesio (Lega): “Provvedimento concreto per sostenere infrastrutture ed investimenti”

"Provvedimento di estrema importanza per le infrastrutture strategiche e per gli investimenti nel nostro Paese, nonché per l’efficienza del procedimento penale e per la tutela delle associazioni e delle società sportive”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il Decreto-legge “Infrastrutture”.

Il D.L. 89/2024 contiene una serie di disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Oggi il Senato ha approvato il provvedimento con 98 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto.

Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture di trasporto, una delle principali disposizioni riguarda la regolamentazione dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali.

“Una misura necessaria per garantire la sostenibilità economica delle infrastrutture autostradali, assicurando contemporaneamente che gli operatori possano effettuare investimenti adeguati per la manutenzione e lo sviluppo delle reti”, commenta il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama.

Altro punto cruciale riguarda la razionalizzazione dei compiti e delle funzioni dei Commissari straordinari, con l’obiettivo di ridurne il numero e aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili.

Altrettanto cruciali sono le disposizioni per dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento delle opere che rientrano nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti.

“Si tratta di infrastrutture fondamentali per migliorare la connettività e la competitività del sistema di trasporto italiano a livello europeo”, commenta il Senatore.

Il parlamentare della Lega prosegue: “Previsti anche interventi volti a garantire una maggiore efficienza del procedimento penale, che mirano a velocizzare i processi, ridurre i tempi di attesa e migliorare complessivamente l’efficienza del sistema giudiziario”.

Infine, per tutelare i vivai giovanili e gli investimenti delle associazioni e società sportive, il decreto proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) i termini per l’abolizione del vincolo sportivo, garantendo continuità e stabilità agli atleti e alle organizzazioni sportive.

“Si tratta complessivamente di un provvedimento che ha lo scopo di sbloccare opere indispensabili per il Paese, attese da anni dai cittadini e di finanziare interventi che, per l’aumento dei prezzi da costruzione e il caro energia o per problemi vari, rischiano di rimanere incompiute. Con questo provvedimento continua l’impegno di Governo e Parlamento per la semplificazione e il supporto del territorio e dell’economia italiana. In particolare ringrazio il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per l’attenzione continua alle criticità del Paese e per il lavoro compiuto quotidianamente per risolverle”, conclude il Senatore Bergesio.