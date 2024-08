Parigi 2024, via alle gare di ciclismo su pista: il programma

Archiviata la prova in linea su strada femminile, nella quale le azzurre non hanno brillato, la squadra italiana si prepara per le gare su pista, il cui ricco programma avrà inizio nella giornata odierna.

Del gruppo femminile fa parte la cuneese Elisa Balsamo.

IL PROGRAMMA DELLE GARE SU PISTA DI PARIGI 2024

5 agosto

17:27 – Qualificazioni inseguimento a squadre uomini

6 agosto

17:30 – Qualificazioni inseguimento a squadre donne

19:14 – 1° turno inseguimento a squadre uomini

7 agosto

13:26 – Primo turno keirin Donne

13:52 – Primo turno inseguimento a squadre donne

15:10 – Ripescaggi Keirin Donne

18:04 – Finale 7/8 posto inseguimento a squadre uomini

18:10 - Finale 6/5 posto inseguimento a squadre uomini

18:25 - Finale 4/3 posto inseguimento a squadre uomini

18:33 - Finale 1/2 posto inseguimento a squadre uomini

18:57 – Finale 1/2 posto inseguimento a squadre donne

8 agosto

17:00 – Omnium uomini, scratch 1/4

17:18 – Quarti di finale Keirin Donne

17:38 – Omnium uomini, tempo race 2/4

18:15 – Semifinali Keirin Donne

18:25 – Omnium uomini, eliminazione 3/4

19:01 – Finale 7/12 posto Keirin donne

19:11 – Finale 1/6 posto Keirin donne

19:27 – Omnium uomini – gara a punti finale 4/4

9 agosto

14:00 – Qualificazione sprint donne

14:48 – Trentaduesimi sprint donne

15:38 – Trentaduesimi sprint donne ripescaggi

18:09 – Madison Donne

19:10 – Sedicesimi Sprint Donne

19:58 – Sedicesimi sprint donne ripescaggi

10 agosto

17:00 – Ottavi di finale sprint donne

17:50 – Ottavi sprint donne ripescaggi

17:59 – Madison Uomini

19:07 – Quarti di finale sprint donne gara 1

19:49 - Quarti di finale sprint donne gara 2

20:14 - Quarti di finale sprint donne eventuale bella

11 agosto

11:00 – Omnium Donne scratch 1/4

11:22 – Semifinali sprint donne gara 1

11:50 – Semifinali sprint donne gara 2

11:57 – Omnium donne, tempo race 2/4

12:18 – Semifinali sprint donne eventuale bella

12:25 – Finali sprint donne 5/8 posto

12:45 – Finali sprint Donne gara 1

12:53 – Omnium donne, eliminazione 3/4

13:15 – Finali sprint donne – gara 2

13:44 – Finali sprint donne eventuale bella

13:56 – Omnium donne, gara a punti 4/4