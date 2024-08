Controlli peste suina: tre nuovi casi in Liguria, nessuno in Piemonte

Le tre ulteriori positività sono state riscontrate in Liguria dove il totale raggiunge i 1.007 casi. Nessun nuovo caso invece è stato segnalato in Piemonte dove i positivi rimangono stabili a 662 (nel conteggio è compreso un positivo che era stato riscontrato in allevamento suinicolo).

I tre casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, una a Genova (258 casi totali), uno a Lumarzo (22), uno a Serra Riccò (24).

Rimangono stabili a 157 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Le positività per Comune al 4 agosto 2024