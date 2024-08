Al via il quarto raduno trattoristico Piemonte e Liguria a Perlo

A Perlo è tutto pronto per il 4^ raduno trattoristico Piemonte e Liguria, che si terrà il 17 ed il 18 agosto.

Il Comune e la Proloco di Perlo - che ha appena rinnovato i suoi vertici - hanno dato il via ufficialmente al conto alla rovescia per arrivare ai festeggiamenti, con la presentazione nei giorni scorsi, della maglietta simbolo dell’edizione 2024.

Primo ad essere omaggiato della t-shirt è stato il vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia: “L’appuntamento si rinnova migliorando sempre ed il merito è del lavoro di tutta l’amministrazione comunale e della pro loco che da sempre hanno creduto in questo raduno nel pieno dell’estate, che unisce due regioni e valorizza un mondo, come quello rurale, a cui tutti noi dobbiamo molto. Complimenti a tutti”.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune e dalla Proloco di Perlo, sotto il patrocinio della Regione Piemonte e la collaborazione dell’Istituto tecnico agrario.

“Ringrazio gli sponsor e tutti i volontari che da mesi si dedicano all’organizzazione di queste due giornate - ha detto il sindaco Lorenzo Benzo -. Le adesioni in questi anni sono sempre aumentate, segno tangibile dell’interesse verso il nostro singolare raduno, che è anche un importante volano turistico per il nostro bellissimo ed accogliente paese”.

Il 4^ raduno trattoristico Piemonte e Liguria Memorial Lollo, prende il via il 17 agosto alle 19 con l’apericena e alle 21 l’elezione di miss Trattorina.

Il giorno dopo si entra nel vivo del raduno con il ritrovo a Nucetto e le ultime iscrizioni dei partecipanti poi alle 9,30 sfilata nel paese e taglio del nastro con la partecipazione della banda musicale di Ceva. Alle 11 benedizione dei mezzi presso il Pilone dell’Assunta e premio per il miglior trattore allestito. Per i partecipanti il pranzo sarà offerto. La festa prosegue nel pomeriggio, con le prove di abilità con trattori ed escavatori alle ore 15.

Per chi lo desidera è disponibile un’area per il pernottamento in tenda.