In autunno arriva la Nutella 'plant based': a settembre sarà presentata a Milano

Sarà presentata nel corso di un evento ad hoc, il prossimo 3 settembre a Milano, la nuova creazione di casa Ferrero, la "Nutella Plant based".

La famosissima crema spalmabile, che ha cambiato la sua etichetta in blu per il G7 ed è diventata anche versione gelato con l'Ice Cream Pot, è pronta per stupire ancora i consumatori.