Incidente nella prima serata di oggi, martedì 6 marzo, sulla circonvallazione di Montanera, lungo la strada provinciale 3, dove intorno alle ore 20 un’auto e una moto sono andate a scontrarsi violentemente.

Immediati i soccorsi, che hanno visto giungere sul posto i sanitari del servizio regionale 118, insieme ai vigili del fuoco volontari di Morozzo per la messa in sicurezza dei mezzi e ai Carabinieri per i rilievi del caso.

Non sono noti al momento numero e condizioni degli eventuali feriti.