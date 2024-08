Tuttocapsule e Ialty: a Barolo un sodalizio per la cultura del caffè

Ialty è una piccola torrefazione inserita nel mare di vigne che circonda Barolo.

Il caffè può sembrare fuori contesto, in un territorio vocato all’eccellenza del vino, ma la scelta è stata ponderata e le motivazioni sono precise: Barolo è un territorio conosciuto nel mondo, è un luogo dove la bellezza è indiscutibile e la sua fama è legata all’eccellenza del cibo. L’obiettivo di Ialty è dunque quello di far crescere il mondo del caffè, prendendo ispirazione dal mondo del vino.

Barolo, inoltre, è sinonimo di attenzione al palato, alla cultura, mentre nel mondo del caffè non esiste neppure la percezione della provenienza della materia prima.

Ialty, che ha aperto in Langa nel 2019, è una torrefazione dedicata agli Specialty Coffee con una mission ben precisa: fare e diffondere cultura per creare una corretta educazione sul mondo del caffè, proprio quello che manca nel nostro Paese.

Un importante obiettivo condiviso da Tuttocapsule che, nei primi mesi del 2024, ha acquisito quote societarie di Ialty. Una partnership fortemente voluta da Tuttocapsule che con questo progetto concretizza un percorso nel quale l’alta qualità acquisisce un ruolo preponderante. Un obiettivo molto sentito all’interno dell’azienda, e assolutamente in linea con le nuove tendenze, oltre che coerente con altre iniziative dell’azienda torinese, come la partnership con l’Università del Gusto di Pollenzo.

La ricerca di alta qualità del prodotto finale, effettuata da Tuttocapsule, è quindi frutto di un lungo cammino, che parte dall’origine e dal valore della materia prima, passando attraverso l’attenzione alla coltivazione e alla lavorazione, fino all’assistenza in vendita nei propri store, attuata con attività di formazione specifica del personale. Tuttocapsule propone quindi alla sua clientela gli Specialty Coffee by Pagliero – Roasted in Barolo. Due caffè monorigine, Brasile e Perù, coltivati da aziende che rappresentano l’eccellenza per raccolta e selezione.

Dalla partnership di Tuttocapsule e Ialty nasce quindi un impegno che diventa racconto di quel mondo agricolo che produce caffè, molto spesso sconosciuto al consumatore. Ma anche attenzione alla sostenibilità della produzione con pratiche virtuose, rispettose dell’ambiente e il riconoscimento del giusto prezzo al produttore, basi sulle quali vengono scelti i fornitori. Tutto questo si ritrova e si assapora negli Specialty Coffee by Pagliero.

Il monorigine proveniente dal Perù, utilizzato per lo Specialty by Pagliero, è coltivato nell’azienda Chacra D’Dago, una piantagione di caffè indipendente, che fa parte di “Slow Food Coffee Coalition” e che rispetta i più severi standard di produzione biodinamica.

Insomma, il caffè conferito in Ialty e commercializzato da Tuttocapsule è un caffè coltivato e lavorato, in tutti i suoi passaggi, con grande passione e accuratezza estrema, un caffè buono, elegante e gradevole. Un caffè verde di altissima qualità, tostato in modo delicato, affinché conservi tutte le caratteristiche organolettiche e che esalti il suo speciale aroma.

Fare cultura e raccontare che cosa davvero sia il caffè è dunque la missione di Tuttocapsule e Ialty, per creare una nuova visione per un consumatore che sorseggia quotidianamente tazzine di caffè, senza conoscerne la provenienza, i processi di lavorazione e produzione, senza neanche pensare che appartenga alle produzioni agricole, senza sapere che il caffè è il frutto con la più lunga catena di produzione.

Tanto è stato fatto, in tema di educazione alimentare in tanti settori, ora è il momento di approcciare al mondo del caffè e di avvicinarsi agli Specialty Coffee, per scoprire una realtà sorprendente.