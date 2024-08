Vie di Jazz: a Boves dal 16 al 18 agosto

Torna dal 16 al 18 agosto a Boves la kermesse musicale dedicata al mondo del Jazz sotto la preziosa direzione artistica di Roberto Chiriaco. Una rassegna di altissima qualità giunta quest’anno alla sua 20esima edizione.

“Sarà un’edizione indimenticabile – promette Roberto Chiriaco -. L’accogliente e magico “salotto” cittadino di piazza dell’Olmo permetterà di vivere appieno le grandi emozioni che solo la musica sa regalare. Ospiti di grandissima fama si esibiranno sul sagrato della chiesa parrocchiale e saranno tante le sorprese in serbo per questa grande edizione!”.

E proprio per iniziare al meglio, venerdì 16 agosto, a partire dalle ore 21, si terrà il “The Road Trip Project” con il Gianluca Renzi Italian Quartet.

Sabato 17 agosto, a partire dalle ore 21, sarà ospite della kermesse l’intramontabile Nino Buonocore con Quartet "IN JAZZ LIVE" e con special guest Max Ionata al sax.

Nino Buonocore, è un musicista che ha scritto nel corso della sua vita pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi. Questo grande repertorio è stato poi rivisto dallo stesso Buonocore in chiave jazz con una band d’eccezione.

Spiega Chiriaco: “Il suo è uno stile davvero unico che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale, che porta il meglio della sua musica, riletta in chiave jazzistica grazie all’apporto di ottimi musicisti e speciali ospiti, in questo nuovo ed interessante progetto”.

Domenica 18 agosto alle ore 21 Vie di Jazz chiuderà in bellezza con l’esibizione di Attilio Zanchi sextet "Mingus Portrait".

La musica di Charlie Mingus è, e rimarrà, nei cuori e nelle orecchie di tutti gli amanti del Jazz ed è servita a ispirare diverse generazioni di musicisti. Mingus è stato, oltre che un magnifico contrabbassista, anche un prolifico compositore, arrangiatore, pianista e leader di diverse storiche formazioni. I suoi gruppi, che vanno dal trio fino alla big band, hanno attraversato ed influenzato diversi periodi stilistici a partire dagli anni 50 fino ad arrivare agli anni 70. Senza dubbio Mingus è stato, insieme a Duke Ellington, uno dei più importanti compositori del Novecento; nelle sue musiche si possono sentire le radici del Blues, echi del Gospel, lo Swing, il Be Bop, il Soul Jazz fino ad arrivare al Free più furioso e alla musica d’avanguardia. Come ogni anno, oltre agli spettacoli serali, non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani tra concerti, conferenze, una grande mostra nella ex Confraternita Santa Croce e un mini concerto alla Casa di Riposo Calandri per regalare agli anziani ospiti un momento di musica e serenità.

Tra gli eventi pomeridiani all’Auditorium Borelli spiccano la conferenza “Rhapsody in Blue”: il sogno nel pentolone, sabato 17 agosto dalle ore 16,00-17,30 con Luca Bragalini seguito dal concerto del Fabio Vernizzi Trio dalle ore 18 alle ore 19,30.

Domenica 18 agosto, sempre all’Auditorium Borelli dalle ore 15,00-17,30 il batterista Ellade Bandini presenterà “Elliade. Vita epica di un batterista tra pensieri, suoni, immagini”.

Seguirà dalle ore 18 alle 19,30 l’esibizione del Max Gallo Quartet con special guest Ellade Bandini.