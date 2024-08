Padova, ragazzino picchia 79enne per rubargli marsupio: arrestato

(Adnkronos) - Un ragazzino ha aggredito un ambulante marocchino di 79 anni per sottrargli il marsupio contenente 140 euro. Lievi le lesioni riportate dal commerciante poi medicato al Pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, mentre il minore è stato arrestato in flagranza con l'accusa di minacce, rapina e lesioni personali e portato al Centro di prima accoglienza di Treviso. I fatti risalgono alla notte del 4 agosto durante l'evento 'Facca Summer Fest' che si tiene ogni anno nei pressi di Cittadella, in provincia di Padova.

Il ragazzino, dopo aver minacciato e percosso l'ambulante ed essere riuscito a prendergli il marsupio con il denaro e gli effetti personali dell’uomo, si allontanava a piedi dalla fiera, ma un uomo che aveva assistito da lontano alla scena lo ha seguito a distanza e ha chiamato i carabinieri. I militari di Carmignano di Brenta e Campodarsego, giunti sul posto, riuscivano quindi a identificare e a fermare il giovane, senza però trovare il marsupio sottratto.