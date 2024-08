Parigi 2024, Italia-Serbia 3-0: azzurre pallavolo in semifinale

(Adnkronos) -

L'Italia batte la Serbia per 3-0 nei quarti di finale del torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e vola in semifinale ai Giochi per la prima volta nella propria storia. Le azzurre del ct Velasco si impongono per 26-24, 25-20, 25-20. Ora, la sfida con la Turchia.

L'Italia scivola a -5 quando la Serbia scappa sul 13-8 e poi sul 16-11. Le azzurre rosicchiano punto dopo punto e completano l'aggancio sul 19-19, prima di veder scappare nuovamente le avversarie (19-21). L'ingresso di Antropova cambia il quadro in campo: l'Italvolley recupera e mette la freccia, chiudendo 26-24 al secondo set point.

La prima accelerazione nel secondo set è azzurra (9-6) e la fuga sembra prendere forma (14-10) con un paio di martellate di Egonu. La Serbia paga gli errori di Boskovic al servizio e in attacco: l'Italia ringrazia e sale sul 18-13. Le azzurre non lasciano spazio ai progetti di rimonta, il primo tempo di Fahr chiude i conti con il 25-20: secondo set in cassaforte.

La Serbia si disunisce in avvio di terzo set, sprofonda subito 2-6 contro un'Italia che non sbaglia nulla. La Nazionale di Velasco allunga (12-6) prima di allentare la presa (14-10) con un paio di sbavature che però non richiedono un time out. Il monologo azzurro prosegue (19-12) contro rivali che continuano a commettere errori in ogni fase di gioco. Il traguardo è vicino, l'Italia non fa sconti e chiude al secondo match point: vittoria e semifinale.