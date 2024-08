Parigi 2024, le più belle e i più belli dei Giochi - Fotogallery

(Adnkronos) -

Medaglia d'oro in bellezza. O quasi. Le Olimpiadi di Parigi 2024 volgono al termine, con la cerimonia di chiusura prevista per domenica 11 agosto, e c'è spazio anche per le classifiche che non valutano le capacità tecniche degli atleti. A definire le graduatorie speciali sono i lineamenti, i muscoli, gli sguardi e le proporzioni. Paramtri usati dal Daily Mail che si è impegnato a stilare le due speciali classifiche - per Miss e Mister Parigi 2024 - dove figurano due italiani: Thomas Ceccon in quella maschile e Dalia Kaddari in quella femminile. (LA FOTOGALLERY)

Al primo posto nella graduatoria delle atlete figura Dina Asher-Smith, velocista 28enne che rappresenta la Gran Bretagna nell'atletica. Seconda la paraguayana Luana Alonso. Ha solo 20 anni, ma dopo aver partecipato a due Olimpiadi, e aver fatto impazzire gli spettatori con i suoi folti capelli biondi e il suo fisico atletico, ha annunciato il suo ritiro su Instagram dopo essersi classificata sesta nella batteria dei 100 metri farfalla femminili. Ai piedi del podio Alica Schmidt, stella dell'atletica leggera tedesca, già soprannominata "l'atleta più sexy del mondo" dopo essere diventata virale in tutto il mondo.

La bellezza bionda ha ormai un seguito enorme sui social media con più di 5 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok. Subito dietro, secondo il quotidiano britannico, la statunitense Sunisa (Suni) Lee, una delle stelle più forti della squadra di ginnastica degli Stati Uniti, e la nuotatrice Apsara Sakbun, 23 anni, che si è qualificata per rappresentare la Cambogia alle Olimpiadi del 2024. Padre di origine cambogiana e madre giamaicana; ma Apsara e suo fratello Brandon sono entrambi nati e cresciuti nell'Indiana.

Sesto posto per Gabby Thomas, un'altra atleta del Team Usa, affascinante velocista 27enne scelta per realizzare la campagna Skims di Kim Kardashian. Settimo posto per la pluricampionessa statunitense della ginnastica Simone Biles tornata ai Giochi dopo il ritiro a Tokyo. Ottavo posto per la velocista italiana Dalia Kaddari. Nata in Sardegna da madre italiana e padre marocchino, si è distinta nell'atletica fin da piccola ed ora a 23 anni è alla sua seconda Olimpiade. Nono posto per la saltatrice con l'asta britannica Molly Caudery, 24 anni.

Tra gli uomini la medaglia d'oro della bellezza va al francese Jules Bouyer, tuffatore transalpino di 22 anni che ha fatto impazzire i tifosi dopo che all'inizio di questa settimana è diventata virale una sua foto in costume da bagno. Secondo gradino del podio per il britannico Jordan Houlden, 26 anni, è nato a Sheffield che ha dovuto affrontare diverse difficoltà nel corso della sua vita, soprattutto per quanto riguarda la sua salute mentale, poiché a vent'anni ha scoperto di convivere con l'ADHD. Terzo gradino per l'olandese Arno Kamminga, nuotatore di 28 anni originario di Katwijk.

Ai piedi del podio il marocchino Ramzi Boukhiam, surfista trentenne originario di Agadir, che ha iniziato a surfare sulla tavola all'età di soli nove anni. Poi è il turno della medaglia d'oro dei 100 dorso l'italiano Thomas Ceccon, occhi chiari e fisico scolpito. A chiudere la speciale classifica Frederick Richard, ginnasta ventenne del Massachusetts, Anthony Harding, tuffatore di 24 anni originario di Ashton-under-Lyne, l'altro britannico Kyle Kothari, il surfista brasiliano Gabriel Medina e infine l'idolo francese Teddy Riner, judoka di 35 anni che nel corso della sua carriera ha vinto ben 11 medaglie d'oro ai campionati mondiali e tre medaglie d'oro olimpiche e portabandiera alla cerimonia di apertura per il Team France.