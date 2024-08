Parigi 2024, oggi Italia-Serbia: quarti di finale pallavolo, orario e tv

(Adnkronos) -

La Nazionale femminile di pallavolo in campo oggi 6 agosto 2024 nei quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'Italia del volley femminile - in diretta tv e streaming - affronta la Serbia alle 21 per un posto in semifinale e per compiere un ulteriore passo verso il podio e eguagliare il risultato sin qui raggiunto dalla Nazionale maschile, che ha battuto il Giappone con un rocambolesco 3-2 e ora affronterà la Francia in semifinale.

La Nazionale femminile del ct Julio Velasco arriva all'appuntamento dopo un percorso sinora perfetto nel Girone C grazie alle tre vittorie ottenute con Repubblica Dominicana, Olanda e Turchia. La Serbia, campione del mondo in carica, non è andata oltre il terzo posto nel Girone A in virtù della vittoria contro la Francia e delle sconfitte rimediate contro Usa e Cina: alla fine, le serbe sono passate con il settimo posto nella classifica combinata delle pool.

Italia e Serbia si sono incontrate in 2 occasioni nell'annata olimpica. Nei gironi della VNL a Fukuoka, in Giappone, vittoria delle azzurre 3-1 (25-20, 20-25, 25-23, 25-22). Nell'ultima amichevole prima delle Olimpiadi a Firenze successo della Serbia 2-3 (25-21, 20-25, 25-22, 18-25, 9-15).

Ai Giochi, il duello è andato in scena già 3 volte: 2008 (Pechino) 3-0 in favore dell’Italia; 2016 (Rio de Janeiro) 3-0 per la Serbia; 2021 (Tokyo) nei quarti di finale vittoria della squadra balcanica 3-0.

Il quarto di finale Italia-Serbia, come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà trasmesso in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play.

Il match sarà trasmesso anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.