Cia Cuneo: “Bene il bando per i danni causati dai grandi carnivori alla zootecnia”

Le greggi sono sempre a rischio per gli attacchi dei predatori

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando che risarcisce gli allevatori per i danni causati al patrimonio zootecnico piemontese (bovini, equini, ovini e caprini) dalle predazioni dei grandi carnivori avvenute nel periodo primo gennaio-trenta giugno 2024.

La misura prevede il rimborso diretto, a quanti hanno presentato la denuncia, del 100% del valore commerciale di ogni capo. Vengono poi riconosciuti i risarcimenti degli animali dispersi a seguito dell’evento predatorio, se inseriti nel verbale redatto dall’Asl; le spese veterinarie e farmaceutiche per curare gli animali feriti; le perdite di produzione.

I capi devono iscritti alla relativa anagrafe zootecnica. Inoltre, il bando rende disponibili aiuti agli apicoltori piemontesi, censiti nella Banca dati nazionale, che hanno subito danni da orso e non si sono avvalsi della copertura assicurativa. A disposizione ci sono risorse fino a un massimo di 420.000 euro. Le richieste vanno trasmesse entro il prossimo 30 settembre. Cosa ne pensa Cia Cuneo?

Afferma il responsabile del settore Finanza Agevolata e Piani di Sviluppo, Pietro Busso: “Il giudizio è assolutamente positivo, perché sono previsti i risarcimenti non solo riguardanti gli animali morti, ma anche quelli relativi ai capi dispersi, alle cure per i capi feriti e alle perdite di produzione. Quindi, una copertura importante di più casi. I nostri uffici sono disponibili a fornire informazioni e per inoltrare la domanda”.