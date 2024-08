Aperto il contest per fotografare i "Girasoli a Farigliano"

Torna anche quest'anno il contest fotografico dedicato ai Girasoli a Farigliano. Cinque le categorie dedicata al fiore del buon umore: panorama meraviglioso, il girasole spiritoso, il miglior ritratto/selfie, il girasole che viene da lontano e - per la prima volta - il mio amico animale nei girasoli.

Il concorso sarà aperto fino al 18 agosto, mentre i premiati saranno svelati il 22 del mese, in occasione della "Festa del bon vin". Premio speciale della giuria al fariglianese che invierà lo scatto più bello. Non sono previsti premi in denaro.

Si possono inviare un massimo di 3 fotografie. L’invio, uno per ogni singola fotografia, dovrà essere effettuato all’indirizzo di posta elettronica girasoliafarigliano@gmail.com scrivendo nell’oggetto la categoria per cui si intende partecipare.

Tutti i dettagli del concorso sono disponibili sul sito del Comune o cliccando qui.

Ogni sabato e domenica, fino al termine della fioritura, sarà possibile visitare il labirinto di girasoli, in località Prella, dalle 9 alle 20.