Briatore: "A Napoli maestri della pizza, noi sul mercato puntiamo a prodotto diverso"

(Adnkronos) - ''A Napoli ci sono i maestri della pizza, noi puntiamo sul mercato di Napoli con un prodotto che è diverso, per cui non andiamo in competizione con le pizzerie''. Così Flavio Briatore all'Adnkronos sull'apertura di 'Crazy Pizza' anche a Napoli. Nessuna concorrenza quindi alla pizza napoletana, tiene a sottolineare il manager, ''quando vado a Napoli la prima cosa che faccio è andare a mangiare la pizza- racconta -. Quando abbiamo annunciato l'apertura di 'Crazy Pizza' con i pizzaioli non abbiamo avuto nessun problema, più cose si fanno e più le cose vanno bene a tutti''.

E sul prezzo della pizza (17 euro per una margherita, ndr) Briatore spiega: "E' un fatto di mercato, dipende dagli affitti che paghiamo e dagli stipendi che paghiamo. Da noi c'è l'intrattenimento, c'è il dj, c'è la musica, non è che apriamo qualcosa di semplice, mangiare la nostra pizza è un'esperienza. Inoltre - tiene a ricordare - da 'Crazy Pizza' proponiamo un menù importante perché, oltre alla pizza, ci sono anche le insalate e le paste''.

Alla domanda se a Napoli la ricetta della sua pizza sarà diversa, Briatore precisa: "'Crazy Pizza' è di tutto il mondo e quindi la ricetta è sempre la stessa. Noi puntiamo su prodotti di super qualità, una qualità che naturalmente hanno anche gli altri pizzaioli. E' vero, la nostra pizza ha costi superiori a quelli di una pizzeria normale, ma alla fine dobbiamo dare a tutti un prodotto che piace alla gente'', conclude l'imprenditore. (di Alisa Toaff)