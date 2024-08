Francesco Chiofalo cambia colore degli occhi: "Ora non posso più viaggiare fuori dall'Italia"

(Adnkronos) - “Purtroppo dopo essermi sottoposto all'intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese”. Accade a Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, che condivide la sua storia su Instagram. "Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri...attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare su i documenti il colore degli occhi”, ha aggiunto Chiofalo che in un'altra storia ha mostrato il suo passaporto.

“Per cui attualmente l'unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti 'dovrebbe essere' quello di rifare totalmente tutti i documenti...”, ha continuato.

“Oggi vado all'anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto per forza accompagnare mia madre) per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri”, ha fatto sapere Chiosano aggiungendo: "Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita... staremo a vedere... naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto...non posso stare senza documenti”, ha concluso.