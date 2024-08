Liza Minnelli scrive autobiografia: "Contro bugie e mezze verità"

(Adnkronos) - Liza Minnelli racconterà la sua movimentata vita in un'autobiografia: la leggendaria interprete hollywoodiana di 'Cabaret' (1972) di Bob Fosse e 'New York New York' (1977) di Martin Scorsese ha deciso di mettere su carta la sua verità per fare chiarezza sulle "bugie e le mezze verità" che circolano su di lei. L'editore statunitense Grand Central Publishing ha annunciato che le memorie della cantante e attrice saranno pubblicate nella primavera del 2026.

Minnelli fornirà una visione personale: dalla sua infanzia sotto i riflettori come figlia dell'attrice Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, alla sua carriera piena di successi ma anche con taluni fallimenti ai suoi turbolenti matrimoni e problemi di dipendenza.

Un tempo Liza Minnelli pensava che un libro sulla sua vita dovesse essere pubblicato solo dopo la sua morte, ha scritto la 78enne diva in una dichiarazione. Ma ora ha cambiato idea. Il motivo è un "film con mezze verità distorte", una "miniserie uscita di recente che non ha capito nulla" e una "performance sabotata di fronte a miliardi di persone agli Oscar". Tutto questo è stato fatto da persone che non conoscevano la sua famiglia né la conoscevano davvero. "Alla fine, ero fortemente arrabbiata!". Ora sarà lei stessa a raccontare la sua "maledetta storia". Il suo amico di lunga data, il pianista e cantante Michael Feinstein, la aiuterà a scriverla.

Liza Minnelli fa parte del ristretto gruppo di vincitori di premi 'Egot': si tratta di personaggi che hanno vinto tutti e quattro i più importanti premi dell'industria dello spettacolo americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. L'adattamento musicale di 'Cabaret', in cui interpreta una cantante di nightclub nella Berlino del 1931, le ha portato un successo mondiale e un Oscar come miglior attrice protagonista. La sua vita privata, con quattro matrimoni finiti con altrettanti divorzi e problemi di dipendenza, è stata turbolenta per decenni.

Nell'annuncio della sua prossima autobiografia, Minnelli scrive che dopo alti e bassi, ora è davvero 'Lady Peaceful, Lady Happy', un riferimento alla sua canzone 'Maybe This Time'. Ha "ancora voglia di vivere" e ama ancora la vita, aggiunge Minnelli. In attesa della pubblicazione delle sue memorie, i suoi fan possono stare tranquilli: è di buon umore, circondata dai suoi cari ed entusiasta di ciò che la attende, assicura l'editore statunitense che ha acquistato i diritti del libro.