Nubifragio a Milano: strade inondate, linee tram interrotte

(Adnkronos) - Un violento temporale, con vento e pioggia forte, si sta abbattendo in questi minuti sulla città di Milano. Il cielo a metà pomeriggio si è improvvisamente oscurato, prima che iniziassero le precipitazioni. Le strade sono inondate di acqua e Atm su X ha comunicato che i percorsi dei tram 19 e 33 sono interrotti in una tratta a causa di un albero caduto.

A Milano era stata diramata un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile era stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

L'invito di Palazzo Marino ai cittadini durante l'allerta è di "non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".