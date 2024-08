Fabio Mottinelli eletto presidente dell'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida

Si è riunito ieri sera, mercoledì 7 agosto, il consiglio dell'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva, è stato eletto presidente all'unanimità e ha poi comunicato i nomi dei componenti della nuova Giunta: Renata Dalmazzone (sindaco di Torresina) che avrà anche l'incarico di vice presidente, Emiliano Negro (sindaco di Roburent); Daniele Garelli (sindaco di Scagnello), Luigi Ferrua (sindaco di Rocca Cigliè); Gian Mario Mina (sindaco di Niella Tanaro) e Alessandro Ingaria (sindaci di Priero).

"Ricevere il mandato all'unanimità da tutti e 20 i sindaci del territorio facente parte dell'Unione - commenta il neo presidente, Fabio Mottinbelli - è una responsabilità che intendo assumere con il massimo impegno, insieme ai colleghi della Giunta e insieme a tutto il Consiglio. Ringrazio i sindaci per la fiducia che mi è stata accordata come ringrazio l'amministrazione precedente per il lavoro svolto, cambiano alcuni ruoli ma l'impegno deve essere sempre lo stesso. Ci sono diverse progettualità da portare avanti e lo faremo con la massima collaborazione ed apertura verso tutta l'Assemblea. Fare squadra è la mossa vincente per affrontare il domani e l'Unione è, e deve essere, un'opportunità per creare e governare il nostro prossimo futuro e non subirlo".

Nell'assemblea sono stati nominati anche i capigruppo: Marco Giacosa (sindaco di Montezemolo) per la maggioranza e Cinzia Gallo (consigliere di Ceva) per la minoranza.