A Rittana "La bellezza in un riflesso d’acqua": mostra-omaggio a Gip Dolla

Il Centro Incontri di Rittana a partire da domani, venerdì 9 agosto, ospiterà una mostra omaggio a Gip Dolla.

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi che perseguono gli organizzatori: la documentazione di momenti ed artisti che nel secolo scorso hanno animato il panorama culturale della nostra provincia e che rappresentano un patrimonio locale importante che però rischia di essere dimenticato.

In questo filone, nel quale si erano collocate le mostre Mountagnes che hanno presentato in tre anni 65 artisti e 181 opere, vuole ora innestarsi la mostra dedicata a Gip Dolla. Si tratta di un’esposizione che propone all’attenzione del pubblico la figura di un personaggio estremamente interessante, dalla vita sorprendentemente dinamica e sfaccettata, e soprattutto dalla innata passione per la pittura all’acquerello, nell’esercizio della quale si rivelò un finissimo interprete, ottenendo pubblici riconoscimenti, ma di cui ai nostri giorni non si hanno più molte notizie e le cui opere non sono facili da reperire, in quanto collezionate quasi esclusivamente in diverse case private della provincia.

In contemporanea, si esporrà un gruppo rappresentativo di statue d’onice di varie dimensioni, realizzate da Giuseppe Armando, originario di Bernezzo e abitante in frazione Sant’Anna, non lontano da quella di San Rocco, dove Gip Dolla sostava per diversi mesi all’anno nella casa di famiglia. Armando, come ha scritto Carlo Morra nel 1963, è stato uno scultore ‘montanaro’, scoperto intorno agli inizi degli anni sessanta e poi attentamente seguito da critici ed intenditori, suscitando l’interesse degli appassionati in quanto Il suo genuino primitivismo, ci riporta a forme d’arte autentiche e di immediata percezione.

La mostra sarà visitabile fino al 6 ottobre 2024, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oppure su prenotazione telefonando a 335 8386669.

Dall’11 ottobre al 27 ottobre 2024 la mostra sarà poi ospitata nelle sale espositive di Palazzo Borelli a Demonte (Cn).

**

Gip Dolla (si chiamava in realtà Giuseppe, ma dapprima aveva sostituito il nome con l’appellativo di “Gep” e poi prese a firmarsi “Gip”) nacque il 22 marzo 1892 in via Barbaroux a Cuneo da Francesco, di professione panettiere con bottega in via Savigliano, angolo via Barbaroux, e da Celestina Fenoglio, originari di Bernezzo (Cn), che diedero vita a una famiglia numerosa, formata da nove figli, sei femmine e tre maschi. Trascorse un’infanzia turbolenta, con continue interruzioni delle scuole elementari e tecniche, per cominciare e subito dopo interrompere le più diverse attività: dal portatore delle ceste di pane in bicicletta a commesso in un negozio di stoffe, da apprendista tipografo a decoratore, da garzone di macelleria a giovane di studio da un notaio e poi a impiegato in municipio e così via. Non riusciva a fermarsi mai. Solo la musica e i colori lo attraevano, trasformandolo sia in un esagitato suonatore di chitarra o di mandolino, sia in un frenetico esecutore di disegni a matita o di dipinti realizzati con pennellate violente. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale, sul fronte orientale italiano, svolgendo il compito di interprete per gli ufficiali di collegamento francesi. Nei momenti in cui non si trovava in prima linea, eseguiva caricature di ufficiali con matite e pennelli, dipingendo cartoline per raggranellare qualche soldo o qualche sigaretta. Tornato alla vita civile, intraprese diverse occupazioni lavorative: fu dapprima disegnatore nel cantiere di una centrale elettrica in costruzione, poi rappresentante di commercio di una notissima industria di spumanti e liquori, la Cinzano, prima a Napoli e poi a Parigi ed infine a Bruxelles. Nel periodo napoletano, si diede anche a tirare di boxe, ma smise dopo che gli fratturarono il setto nasale, con conseguente deviazione del naso che si portò per tutta la vita. A Bruxelles, si diplomò alla Scuola Superiore di Commercio e Finanza. A Parigi, studiò a fondo la lingua francese, ma tornò presto a soggiornare di nuovo a Napoli, per poco più di due anni, facendosi assumere in una ditta belga di costruzioni stradali. A Bruxelles conobbe Gaston Gay, originario di Grenoble e proprietario di una piccola fabbrica di paste alimentari, trasferita poi alle porte di Parigi, di cui divenne socio e rappresentante commerciale. Scelse di risiedere ad Issy-les-Moulineaux, al numero 27 di avenue Marceau, nella zona sud- ovest di Parigi. Conobbe casualmente il noto pittore acquerellista di origini alsaziane Hermann Edouard Wagner (Parigi 1894 - 1963), di cui fu allievo e che seguì nella ricerca dei soggetti più interessanti della capitale francese, oltre che di Francia, Belgio, Olanda e Italia. A partire dal secondo dopoguerra, e fino al 1970, soggiornò ogni estate dai quattro ai sei mesi nella casa ereditata da una zia in frazione San Rocco di Bernezzo, dove conservava moltissimi fogli acquerellati, andati poi dispersi, stringendo rapporti di amicizia di scambio intellettuale con Gino Giordanengo, allora direttore dell’Ente Provinciale Turismo di Cuneo, e con Miche Berra, nonché con gli artisti Marco Lattes, Cesare Botto, Roberto Luciano e Pino Roasio. Nel 1952, la rivista “Cuneo Provincia Granda” accolse un contributo scritti dall’avvocato Michele Olivero. Nel periodo pasquale del 1953, insieme a Marco Lattes, tenne un’importante esposizione nel salone delle mostre presso l’Ente Provinciale Turismo. Sempre in quegli anni, la Banca Cuneese Lamberti, Meinardi & C. gli dedicò un calendario con tredici raffigurazioni a colori di suoi acquerelli. E dal 14 al 30 aprile 1960, si allestì una sua Personale sempre presso il Salone Mostre dell’Ente Provinciale per il Turismo di Cuneo. Nel giugno del 1960, sulle pagine della rivista piemontese “Musicalbrandé”, comparve un suo brioso ritratto letterario, scritto dal poeta e giornalista Luigi Olivero. Nel 2012 e nel 2013, infine, si succedettero gli ultimi contributi storici e critici esistenti sul conto del Nostro pittore acquerellista, rispettivamente di Carlo Morra e di Gianfranco Ferro. Dolla si spense a Cuneo in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito ad una ricaduta della malattia di cui soffriva negli ultimi anni di vita, il pomeriggio del 7 ottobre del 1970, all’età di 78 anni. Dopo la sua scomparsa, su Gip Dolla è sceso il silenzio, che lo ha reso quasi del tutto sconosciuto, impedendoci di apprezzare in pieno e di valorizzare al meglio la sua singolare natura defilata di self-mad man, oltre che di petit maître o di artista outsider di qualità del suo tempo.