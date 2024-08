Treno da potenziare: "Tra Alba e Asti una metropolitana per gli eventi d’autunno"

"Abbiamo le infrastrutture, usiamole!". Questo il pensiero del Co.M.I.S. con riguardo all’opportunità di estendere anche alle giornate festive il servizio ferroviario ripristinato dallo scorso settembre sulla linea Alba-Asti, dallo scorso giugno nuovamente sospeso per alcuni lavori di manutenzione (le corse vengono effettuate da pullman sostitutivi), ma prossimo alla ripartenza dal 9 settembre.

Come già in passato il Coordinamento Mobilità Integrativa e Sostenibile ha così preso carta e penna rivolgendo un appello all’Amministrazione comunale astigiana e a quella regionale.

Lo spunto sono gli appuntamenti del Settembre Astigiano, il Palio degli Asini di domenica 1° e ancor più il "Festival delle Sagre" di sabato 7 e domenica 8 , eventi capaci di richiamare nella città dell’Alfieri un pubblico di diverse decine di migliaia di persone.

"Al fine di limitare l’uso dei mezzi privati e di permettere alle persone di accedere alle manifestazioni in tutta sicurezza, comodità e tranquillità – scrive il Comitato –, sarebbe utile attivare un servizio, seppur minimo, al sabato e alla domenica sulle linee ferroviarie Asti-Alba e Asti-Acqui Terme".

"Per quanto riguarda la prima è prevista la riattivazione il 9 settembre al termine dei lavori programmati all’infrastruttura, ma crediamo che un giorno di anticipo non comprometterebbe la cronologia degli interventi. Per il finanziamento si potrebbero utilizzare i fondi risparmiati in questi mesi estivi di sospensione del servizio. Ci chiediamo se l’Amministrazione comunale abbia pensato, vista anche la sinergia con quella regionale, di sfruttare tali opportunità a beneficio della città, potendone chiedere l’attivazione alla Regione Piemonte".

Sempre secondo il Comitato l’occasione sarebbe utile per sperimentare "l’attrattività di tale servizio, della quale siamo certi del successo, che magari potrebbe essere prolungato fino a fine anno comprendendo così tutte le manifestazioni previste in calendario da settembre a dicembre nelle città di Asti ed Alba, costituendo in questo modo una sorta di metropolitana tra i due centri".

In questo senso l’organizzazione di pendolari ricorda i numeri che caratterizzavano il traffico sulla linea Asti-Alba prima della sua sospensione nel 2010: "Esisteva un’offerta nei giorni festivi che trasportava circa 600 passeggeri al giorno. Visti i volumi di presenze turistiche registrati in costante crescita negli ultimi anni, con numeri da record nella nostra regione nei primi mesi del 2024, siamo persuasi che un collegamento ferroviario prefestivo e festivo tra il capoluogo astigiano e quello delle Langhe ma anche con la città di Acqui Terme non è solo auspicabile bensì necessario".