Bellino: scatta la ricerca persona, ma poi rientra l'allarme

Storia a lieto fine quella che ha visto protagonisti due escursionisti in alta val Varaita nel Comune di Bellino.

I due a un certo punto del percorso si sono persi di vista allarmandosi, uno di loro ha azionato l'allarme automatico dal proprio dispositivo. Da qui il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo ha immediatamente attivato il protocollo per la ricerca persona con l'invio di squadre sul posto e dell'elicottero Drago 66 per sorvolare la zona. Una volta giunti sul posto l'allarme era rientrato, i due sono riusciti a ritrovarsi e raggiungere in buone condizioni il rifugio Melezè.