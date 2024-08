Controlli e sanzioni (per 45mila euro) su sei agenzie immobiliari a Limone Piemonte

Personale della Polizia di Stato, appartenente alla Squadra Amministrative della Questura di Cuneo e al Settore di Polizia di Frontiere di Limone Piemonte, ha effettuato verifiche amministrative nei confronti di alcune agenzie immobiliari operanti nel comune di Limone Piemonte, finalizzate al rispetto delle vigenti normative in materia.

I controlli, iniziati già nel mese di maggio, sviluppati anche con verifiche e riscontri incrociati con banche dati di altri enti, hanno determinato nei confronti di 6 agenzie immobiliari contestazioni amministrative riguardanti innanzitutto il mancato deposito di modulistica per intermediazione immobiliare alla Camera di Commercio di Cuneo, per un importo totale di 12.394,98 euro.

Tre di quelle stesse attività sono state sanzionate anche per violazioni relative a quanto previsto dal Decreto Legislativo 192/2005 in merito a “Pubblicazione, attraverso mezzi di comunicazione commerciale, di annunci immobiliari, per l’offerta di vendita o di locazione, privi dell’indicazione degli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell'edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente” ovvero “Ape”, per un importo di 12.000 euro.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno sanzionato anche una società che affitta vari immobili, con la formula della "casa vacanze", sempre nel territorio di Limone Piemonte, per un importo pari a 4.150 euro per le violazioni inerenti la Legge regionale 13/2017 in merito alla normativa che disciplina le locazioni turistiche in Piemonte.

Infine, sempre alla stessa società gli agenti di Polizia hanno contestato le violazioni riguardanti la “pubblicazione, attraverso mezzi di comunicazione commerciale, di annunci immobiliari senza Ape”, per un valore di 10.000 euro, nonché la norma che sanzione chi “quale locatore di unità immobiliare, non doti il locatario di Ape nei contratti di locazione”, per un importo di 5.400 euro.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati a verificare il rispetto delle vigenti normative in materia di polizia amministrativa.