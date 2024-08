Intorno alle 14.46 di oggi, giovedì 8 agosto, la squadra dei vigili del fuoco di Alba ha recuperato e salvato una poiana nel Comune di Serralunga D'Alba.

Aveva un'ala ferita, ma era reattiva.

Una volta riuscita la cattura è stata lasciata in consegna alla responsabile della struttura di dove è stata recuperata.

In accordo con il Centro di recupero di animali selvatici di Bernezzo è stata portata dal veterinario e domani sarà presa in carico per le cure del caso.