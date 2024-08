Carta da parati vs vernice: i pro e i contro di queste soluzioni per le pareti

Quando si compra casa o si ristruttura quella in cui si vive, sono diversi gli interrogativi che si affacciano alla mente. Tra i dilemmi più frequenti, troviamo quello relativo alla scelta tra carta da parati e tinteggiatura. La prima, in quest’ultimo periodo, sta vivendo una popolarità mai vista.

Uno dei vantaggi più evidenti della carta da parati è la possibilità di ricreare fantasie ed effetti di ogni tipo; questa soluzione, infatti, include una vasta gamma di stili e texture (i tantissimi modelli di carte da parati dal design originale sul sito cartadaparatiartistica.com lo confermano) che possono letteralmente trasformare l’aspetto di una stanza. Inoltre, questo tipo di rivestimento è più resistente e duraturo rispetto alla classica verniciatura che, periodicamente, necessita di una rinfrescata.

Fondamentale per dare personalità ai vari ambienti della casa, la carta da parati ha l’oggettivo pro di poter essere sempre gestita autonomamente, senza bisogno dell’aiuto di un professionista.

Questo implica un grande risparmio, non certo da trascurare in un periodo economicamente complesso come quello che stiamo vivendo. Per dare qualche numero in merito ricordiamo che, in media, per un lavoro di imbiancatura complesso possono essere necessari anche 30 euro al metro quadro.

La carta da parati, inoltre, si presta bene agli ambienti familiari dove sono presenti bambini piccoli che, tra giochi e movimento continuo, possono spesso arrivare a rovinare un muro tinteggiato.

Attenzione: questa soluzione, così apprezzata e popolare, ha comunque dei contro!

Gli architetti consigliano spesso ai clienti che seguono di evitarla in caso di edifici datati e con una situazione non ottimale dal punto di vista dell’isolamento.

In questi frangenti, si ha spesso a che fare con problematiche di umidità, frequenti durante i mesi invernali e non solo, e con il rischio, se si applica la carta da parati, di impedire al muro di respirare adeguatamente.

L’assenza di un ricambio d’aria può comportare, a lungo andare, l’insorgenza di muffa e macchie poco estetiche.

Per fortuna, oggi questo problema si può agevolmente aggirare. Come? Dedicando un po’ di tempo in più alla scelta della carta da parati e concentrandosi su soluzioni traspiranti.

In alternativa, si può applicare sul muro, prima della fase di posa, un trattamento antimuffa.

Pro e contro della tinteggiatura

Parliamo ora dei pro e dei contro della scelta della tinteggiatura per le pareti di casa.

Tra gli aspetti positivi rientra indubbiamente la possibilità di far fronte a piccoli danni come le macchie in maniera semplice e rapida, con l’utilizzo di un panno in microfibra imbevuto d’acqua.

Nel caso della carta da parati, ciò è possibile solo se si acquista un modello lavabile.

In caso di danni più complessi, basta avere in casa un po’ di stucco e, nel giro di pochi minuti e senza bisogno di chiamare un imbianchino, tutto si sistema.

Rispetto alla carta da parati, si parla di possibilità di personalizzazione decisamente inferiori. Si può “giocare” con una parete d’accento o con la scelta di disegnare una striscia spessa a metà del muro, magari di un colore abbinato al resto dell’arredamento.

La gamma di fantasie che si possono apprezzare con la carta da parati, che permette di conferire agli ambienti della casa un’atmosfera che va dall’onirico ai richiami alla natura, è molto lontana dai risultati estetici che si ottengono con una tinteggiatura.

Non c’è che dire: ciascuna soluzione ha le sue peculiarità e non esiste un’opzione universalmente adatta a tutti. Essenziale è riflettere sulle proprie abitudini domestiche, esigenze e budget, non dimenticando anche l’esistenza di alternative come i rivestimenti con piastrelle - anche adesive - altra opzione di gran moda in questo periodo per via della facilità di pulizia, dell’accessibilità economica e della grande versatilità estetica.