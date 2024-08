Montagne di carta: a Frabosa Soprana un festival letterario tra le montagne dei genovesi

Cdm Lab è entusiasta di annunciare la prima edizione di Montagne di carta, un nuovo festival letterario che porterà grandi autori e storie appassionanti nel cuore delle Alpi liguri.

Dal 10 al 21 agosto, il suggestivo borgo di Frabosa Soprana si trasformerà in un palcoscenico letterario, ospitando una serie di incontri con scrittori di talento.

Un’esperienza unica

L’idea di “Montagne di carta” nasce dalla volontà di offrire un’alternativa ai tradizionali festival letterari, portando la cultura in un contesto inusuale e suggestivo come quello di un borgo di montagna. Quattro serate dedicate alla lettura, alla musica e al confronto, per un’esperienza indimenticabile.

Gli autori

Un ricco programma di incontri vedrà la partecipazione di alcuni tra i più interessanti autori della scena letteraria contemporanea. Tra gli ospiti:

Bruno Morchio , uno dei re del noir mediterraneo celebre per il suo Bacci Pagano, investigatore dei caruggi

, uno dei re del noir mediterraneo celebre per il suo Bacci Pagano, investigatore dei caruggi Arianna Destito Maffeo che presenterà il suo “Bonnie Parker”, biografia della celebre malvivente americana divenuta celeberrima insieme al su Clyde.

che presenterà il suo “Bonnie Parker”, biografia della celebre malvivente americana divenuta celeberrima insieme al su Clyde. Gianni Ansaldi che reciterà il suo “Monologo all’osteria per Bacci Pagano”.

che reciterà il suo “Monologo all’osteria per Bacci Pagano”. Sarah Cogni presenterà il suo ultimo romanzo, “Anna Lobont”, un viaggio emozionante alla scoperta di ‘infanzia negata.

presenterà il suo ultimo romanzo, “Anna Lobont”, un viaggio emozionante alla scoperta di ‘infanzia negata. Federico Traversa e Daria Cadalt ci porteranno nelle vite di due icone della musica mondiale: Bob Marley e Amy Winehouse.

e ci porteranno nelle vite di due icone della musica mondiale: Bob Marley e Amy Winehouse. Christian Costa e Fulvio Rombo ci coinvolgeranno con le loro storie, accompagnati dalle riflessioni di Roberta Dho e Sarah Cogni.

Informazioni utili

Quando: 10, 14, 17 e 21 agosto dalle ore 17,30

10, 14, 17 e 21 agosto dalle ore 17,30 Dove: Spazio letterario Cdm Lab, Frabosa Soprana (CN)

Spazio letterario Cdm Lab, Frabosa Soprana (CN) Ingresso: Gratuito

Gratuito Info: info@cdmlab.it - +39 345 323 3298 – www.cdmlab.it

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO



10 agosto ore 17,30

BRUNO MORCHIO presenta:

Le ombre della sera (Edito da Rizzoli)

ARIANNA DESTITO MAFFEO presenta:

Bonnie Parker (Edito da Morellini)

GIANNI ANSALDI reciterà:

Sequestro d’autore: monologo all’osteria per Bacci Pagano

14 agosto ore 17,30

SARAH COGNI presenta:

Anna Lobont (Edito da Morellini)

17 agosto ore 17,30:

FEDERICO TRAVERSA presenta:

One love (biografia di Bob Marley, edizioni Il Castello)

DARIA CADALT presenta:

Back to Amy (biografia di Amy Winehouse, edizioni Il Castello)

21 agosto ore 17,30

CHRISTIAN COSTA presenta:

Il colore della vendetta (Golem Edizioni)

FULVIO ROMBO presenta:

Profanazione

Dialogheranno con gli autori

ROBERTA DHO e SARAH COGNI (Golem Edizioni)