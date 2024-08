Parigi 2024, il CT Marco Villa dopo il quarto posto dell'inseguimento femminile: "Le ragazze hanno ancora tanto da dare in questa specialità"

Italia ai piedi del podio nell'inseguimento femminile a squadre.

Bronzo alla Gran Bretagna e quarto posto finale per le Elisa Balsamo e compagne, comunque protagoniste di una bella prova, condotta fino a due giri dal termine.

L'analisi del CT Marco Villa (Federciclismo): “Dispiace perché queste ragazze sono giovani e hanno ancora tanto da dare in questa specialità. Anche in questo caso l’avvicinamento è stato travagliato, soprattutto per quanto riguarda Elisa Balsamo. Inutile recriminare. Portiamo a casa il miglior piazzamento di sempre e un record italiano abbassato per due volte.”