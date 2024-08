A Vinadio il laboratorio di liquori in Alta Montagna

Il 14 agosto alle ore 20:30, Vinadio ospiterà un evento pensato per gli appassionati di enogastronomia e tradizioni locali: il Laboratorio di Liquori di Alta Montagna.



Un’opportunità unica per scoprire i segreti della preparazione artigianale di liquori, con un focus speciale sui principi attivi delle piante utilizzate in liquoreria.



Organizzato in collaborazione con l'Erboristeria – Liquorificio Artemy, l'evento si terrà presso il laboratorio e avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti. Durante il laboratorio, i partecipanti scopriranno i vari passaggi per la creazione dei liquori artigianali, apprendendo le tecniche e i segreti che si celano dietro la tradizione artigianale. A conclusione si terrà una fantastica degustazione di liquori presso il Revelin Bistrot di Vinadio.



Informazioni pratiche Vista la disponibilità limitata di posti, è necessaria la prenotazione. Per iscriversi o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il numero +39 3282032182 o inviare una mail a portadivalle@vallesturaexperience.it.