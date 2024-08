Al Caffè Letterario di Bra si legge “Ciak si muore” di Mauro Rivetti: da brividi

Con questo caldo, niente di meglio di un bel po’ di brividi per trascorrere al top le vacanze estive! Ovviamente stiamo parlando di quelli letterari… I gialli, infatti, sono i libri ideali da leggere in spiaggia.



Perciò, se siete amanti del genere o volete provare un po’ di pelle d’oca, il Caffè Letterario di Bra vi consiglia “Ciak si muore” dell’autore albese Mauro Rivetti (Golem edizioni), il quarto libro della serie che coinvolge il pubblico ministero Teresa Bianco, dopo “Alba di un delitto”, “Tartufi e delitti” e “Colline rosso sangue”.



Sarà fin troppo facile perdersi nella storia, cercando di volerne sapere di più. Una storia che è intrisa di mistero, di cose inspiegabili, di domande che rimangono senza risposta. Così complessa, ma anche straordinaria, come lo è l’ambientazione.



In “Ciak si muore” tutto si svolge nelle Langhe. Al castello di Novello è arrivato, direttamente da Hollywood, con la sua troupe, il celeberrimo Norman Evans per girare un thriller dei suoi: “Killer e sangue”. Ma il solo sangue che scorrerà a Novello sarà vero, quello di Norman, che si uccide con un colpo alla testa. La notizia fa il giro del mondo e lo strazio cede subito il posto alle questioni pratiche, dato che la salma deve volare in California al più presto per le imponenti esequie. Ma qualcosa non convince il pubblico ministero Teresa Bianco.



Quel suicidio non è troppo chiaro, per lei, ma non ci sono indizi per bloccare il trasferimento del corpo. Poi, tutto precipita, l’ex produttore e alcuni colleghi del regista vengono uccisi, il medico legale che ha avallato la tesi del suicidio viene trovato morto a Miami.



Teresa Bianco torna alla carica: i suoi dubbi forse avevano un fondamento. Ciò che scoprirà sarà sconvolgente e capovolgerà ogni ipotesi. Riuscirà ancora una volta, a svelare la verità? Per dipanare il mistero ci vorrà fino all'ultima pagina.



Ovviamente il consiglio sarebbe quello di partire dal primo volume della serie, ma se vi capita di trovare in libreria “Ciak si muore”, con quella sua bella copertina, non lasciatelo lì: scoprite chi è questa Teresa Bianco, anche perché ha ancora altro da raccontarci. E davvero non vediamo l’ora.