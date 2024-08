Cuneo Granda Volley: a Valentina Arrighetti la responsabilità sui centrali del progetto MasterVolley dedicato alle giovanili

E’ Valentina Arrighetti la campionessa scelta per ‘curare’ i centrali da Eleonora Lo Bianco per la gestione della MasterVolley dedicata al ruolo specifico.

Cuneo Granda Volley ha presentato l’iniziativa ambiziosa che nella nuova stagione coinvolgerà 5 grandi campionesse del volley al servizio di tutte le giovani giocatrici dell’Academy cuneese e di tutte le ragazze che vorranno aderire al progetto.

La MasterVolley a Cuneo offre l’opportunità a tutte le ragazze di vivere ad inizio campionato la ‘clinic specializzata per ruolo’ in cui creare una scheda tecnica dedicata esclusivamente al proprio profilo per definire il percorso dei miglioramenti da ottenere con il proprio coach.

A febbraio / marzo altri giorni di ‘clinic specializzata’ per analizzare i risultati raggiunti e definire i nuovi obiettivi estivi e di continuo miglioramento.

Eleonora Lo Bianco è la responsabile dell’intero progetto e seguirà in prima persona le palleggiatrici, con Paola Cardullo per i liberi, Valentina Arrighetti per i centrali ed altre 2 grandi ex giocatrici italiane di indubbio valore a cui affidare opposti e schiacciatrici.

“Valentina Arrighetti– afferma Barbara Pasqua presidente Academy di Cuneo Granda Volley – rappresenta la certezza per il ruolo di centrale. Il ricordo della campionessa solida, attenta ai particolari, meticolosa nella preparazione è indelebile. Avere lei a dirigere la MasterVolley dedicata ai centrali ci convince come il progetto sia granitico per la nostra scuola che dopo la nomina di direttore tecnico Max Bruini, vede l’ingresso di Eleonora Lo Bianco a cui è affidata la direzione della MasterVolley ed adesso oltre alla grandissima Paola Cardullo anche Valentina Arrighetti. Poter offrire alle nostre giovani giocatrici un tutoraggio tecnico di questo livello significa voler davvero puntare ad avere una Academy che lavora con piani ambiziosi, guardando l’opportunità di crescere a Cuneo atlete pronte per carriere anche professioniste. L’iniziativa sarà aperta a tutto il territorio di bacino piemontese e ligure permettendo ad altre ragazze non tesserate da noi con i loro coach coinvolti di potersi iscrivere alla MasterVoley.”

“Sono entusiasta per questo progetto nella quale sono stata coinvolta – afferma Valentina Arrighetti - orientare tutte queste energie verso i giovani per una società é straordinariamente controtendenza e per questo non ci ho pensato due volte ad accettare. Non vedo l’ora di iniziare.”

Il progetto MasterVolley inizia a settembre con il nuovo anno pallavolistico, una motivazione concreta in più per scegliere Cuneo Granda Volley come Academy per la crescita dei talenti della pallavolo.

Maggiori informazioni direttamente al 3933357788