Biden “Se Trump perde, il passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico”

NEW YORK (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è "affatto sicuro" che ci sarà un trasferimento pacifico di potere a Kamala Harris se Donald Trump dovesse perdere le elezioni di novembre. In un'intervista alla Cbs, di cui è stato diffuso un estratto, il presidente Usa afferma: "Lui dice sul serio tutte quelle cose tipo 'se perdiamo ci sarà un bagno di sangue'".-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).